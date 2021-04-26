Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift 'riskli grup'ta çıktı

Kırıkkale'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan evli çift karantinaya alındı, otobüs firmasının ise biletsiz yolcu taşıdığı tespit edildi.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde corona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.



Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı.



İstanbul'dan Adıyaman'a giden 02 AG 120 plakalı yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Ş.K. ve eşi H.K.'nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıklarını belirledi.

YURTTA KARANTİNAYA ALINDILAR



Adıyaman'daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen çifte ekipler tarafından 4 bin 50'şer lira para cezası kesildi. Ş.K. ve eşi H.K., il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alındı.



Öte yandan, firmaya biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle 1181 lira ceza kesildi.



'TEMASLI' ÇIKAN SAĞLIK GÖREVLİSİ POLİSLERLE TARTIŞTI