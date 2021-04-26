Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift 'riskli grup'ta çıktı

HES kodu sorgulamasıyla riskli grupta yer aldığı tespit edilen çift yurtta karantinaya alınırken, biletsiz yolcu taşıdığı belirlenen otobüs firmasına para cezası kesildi.

DHA 26.04.2021 - 02:02

Biletsiz yolcu taşıyan otobüsteki çift 'riskli grup'ta çıktı

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Kırıkkale'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan evli çift karantinaya alındı, otobüs firmasının ise biletsiz yolcu taşıdığı tespit edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde corona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı.

İstanbul'dan Adıyaman'a giden 02 AG 120 plakalı yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Ş.K. ve eşi H.K.'nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıklarını belirledi.

YURTTA KARANTİNAYA ALINDILAR

Adıyaman'daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen çifte ekipler tarafından 4 bin 50'şer lira para cezası kesildi. Ş.K. ve eşi H.K., il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alındı.

Öte yandan, firmaya biletsiz yolcu taşıdığı gerekçesiyle 1181 lira ceza kesildi. 

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