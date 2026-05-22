Bilgi Üniversitesi kapandı, YÖK'ten açıklama geldi. Öğrencilerin nakli nasıl olacak, yönetmelik ne diyor?

“ŞİMDİ NEREDEN MEZUN OLACAĞIM?”

İki hafta sonra psikoloji bölümünden mezun olacak olan bir öğrenci , sosyal medyadan yayınladığı videoda "5 senedir gittiğim, kazandığım, ücretini ödediğim, emek verdiğim psikoloji bölümünden iki haftaya mezun olacağım okul az önce kapatıldı ve okula ulaşamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz, nereden mezun olacağız? Hiçbir fikrimiz yok. Mezuniyet elbisesi bakıyordum. Şimdi sınavlarıma nasıl gireceğim, mezun olabilecek miyim, nereden mezun olacağım?" diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bilgi Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilgili bölümlerin olmaması halinde sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor.

Garantör Devlet Üniversiteleri Yönergesi ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 4. maddesinde merak edilen kısım ise yanıt buluyor.

Yönetmelikte "Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumundaki mevcut programların, öğrencilerin devredildiği devlet üniversitesinde bulunmaması halinde, bu programlar vakıf yükseköğretim kurumunda okutulan eğitim dili ile devlet üniversitesinde de açılır." ifadeleri yer alıyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM DİLİ

Yönetmelikte faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunda eğitim dili yabancı dil olan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yine yabancı dilde eğitim öğretim yapan programa geçmesi durumunda ise yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık okumayacağı ve okuduğu hazırlık eğitiminin geçerli olacağı bildiriliyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÜCRETİ

Bilgi Üniversitesi'nde hali hazırda dönem ücretlerini ödeyen öğrenciler için de yönetmelikte bir bölüm var.

"Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencileri, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri devlet üniversitesine ödemeye devam eder." denilen 8. maddede "Eğitim öğretim ücreti faaliyeti durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun öğretim ücreti üzerinden her eğitim öğretim yılında TÜFE oranında artırılır ve peşin veya taksitle ödenebilir." ifadeleri yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmuştu. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum ataması yapılmıştı.