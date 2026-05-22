Bilgi Üniversitesi'nde belirsizlik hakim, öğrenciler endişe içinde

Resmi Gazete 'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi.

Üniversite, hali hazırda kayyum tarafından yönetiliyordu.

Öğrenciler, eğitim öğretim hayatına garantör üniversite olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde devam edecek.

Gece saatlerinde yayımlanan karar, okulun öğrencileri tarafından endişeyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, şaşkınlıklarını dile getirdi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

NTV, Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle konuştu ve öğrenciler belirsizlik içinde olduklarını dile getirdi.

Okulun çok sessiz olduğunu dile getiren öğrenciler, içeride kimsenin ne olduğunu bilmediğini ve çok üzgün olduklarını söyledi.

Mekatronik bölümü okuduğunu dile getiren bir öğrenci de garantör okulun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olduğunu söyleyip "Ancak mekatronik bölümü orada yok. Dolayısıyla ne yapacağız bilmiyoruz, kimse bilmiyor." dedi.

Öğrenciler ve öğretmenler ne yapacaklarını bilmediklerinden dolayı tepki gösterirken korktuklarını da sözlerine ekledi.

YÖK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) karara ilişkin açıklama yaptı.

Yükseköğretim Kurulu'nun öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını dile getirilen açıklamada “Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz.” denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmuştu. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyum ataması yapılmıştı.