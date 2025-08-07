Bilgisayar fanı içerisinde zula: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da bir şahsın ikametinde yapılan aramada bilgisayar fanı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesinde 5 Ağustos'ta A.B. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı.

Evde yapılan aramalarda bilgisayar fanı içerisine zulalanmış 2 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.B., "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

