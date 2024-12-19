Bilgisayar faresini uyuşturucu tartmak için hassas teraziye çevirdi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında; 15 Aralık tarihinde Antakya Ürgenpaşa Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan A.A.'nın üst araması yapıldı.

Şahsın yapılan kaba üst aramasında; 10,08 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve bilgisayar Faresi (Mause) görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Şahsın yapılan GBT-Uyap sorgusunda Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, 5607 Sayılı Yasanın 3718. Maddesine Muhalefet ve suçlarından toplamda 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.A. işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.