Bilgisayar oyunlarındaki gizli tehlike

Dijital oyunların dünyası renkli ancak bir o kadar da tehlikeli. Anne babalar da, çocukların büyük ilgi gösterdiği internetten oynanan oyunlar konusunda endişeli.



Anne-babalar her ne kadar önlem alsa da internet oyunları üzerinden dolandırılan ya da istismara uğrayan çocukların sayısında artış var.



ÇOCUKLAR KİŞİSEL BİLGİLERLE TEHDİT EDİLİP PARA İSTENİYOR



Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, "Oyun platformunda çeşitli eşyaları satarak aslında dolandırıcılık yöntemi uygulayabiliyorlar. Bazen de Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, annesinin ismi, babasının telefon numarası. Çocuğun kişisel verilerine ulaşarak, aslında onları korkutma amaçlı kullanarak, çeşitli ödeme yöntemleriyle alışveriş yaptırabiliyorlar, kredi kartı bilgilerini eline geçirebiliyorlar." diye konuştu.



İNTERNET OYUNLARININ KUMAR BAĞI



Çocuk psikolojisi uzmanlarıysa, bu tip oyunların yarattığı bağımlılığın taşıdığı risklerin yanında, kumar gibi kötü alışkanlıklara da zemin oluşturduğuna dikkat çekiyor.



Klinik Psikolog Buse Alamış Karlı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Nedenlerden bir tanesi oyunlardaki bu cazip olan ödüllendirme ve teşvikler. Neler görüyoruz biz çocuklarımızda, sürekli oyun oynama ihtiyacı gözlemliyoruz ve eğer oynamazsa huzursuzluk ve gerginlik davranışları gözlemliyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek elbette ki mümkün. Çocukların oyun dışındaki dünyaya ilgi duymalarını sağlamalıyız."



Siber güvenlik uzmanlarının da ailelere tavsiyeleri var. Bilişim Uzmanı Çelikkol, "Çocuğun kullanmış olduğu dijital platformlar, dijital materyaller üzerinde ebeveyn takip sistemleri kullanmaları, çocuğun istenildiği zamanlarda hangi hareketleri yaptığı izlenmeli." dedi.



Uzmanlar, oyun platformu üzerinden dolandırıcılık yapan kişilerin kimliğinin de çok zor belirlenebildiğine dikkat çekiyor.

