Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılıp öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bilgisayarını tamir eden 22 yaşındaki İsmet Koç, elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi.

Bilgisayarını tamir ederken akıma kapılıp öldü

Olay, saat 18.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesinde meydana geldi. KPSS'ye hazırlanan İsmail Koç, evde masaüstü bilgisayarının kasa bölümünü tamir etmek isterken akımına kapıldı.

Oğlunun akıma kapıldığını fark eden Hacı Ali Koç da müdahale edip kurtarmak isterken, akımdan etkilendi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Akımdan etkilenen Hacı Ali Koç da ekiplerin müdahalesiyle kendine geldi. Hacı Ali Koç ile yakınları, İsmail Koç'un öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenler, sakin ekipleri ve diğer yakınlarının müdahalesiyle sakinleştirildi.

İsmail Koç'un cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ankara'da ABD-Rusya arasında casus takası

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...