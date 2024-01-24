Bilim insanları tarih verdi: ABD'yi milyarlarca ateşböceği basacak

ABD'de milyarlarca ateş böceği, 1803'ten bu yana ilk kez iki büyük kuluçkadan senkronize şekilde yeraltından ortaya çıkacak. Bilim insanları, bu nadir doğa olayının 2024 yılının haziran ayında gerçekleşeceğini açıkladı.

Bilim insanları tarih verdi: ABD'yi milyarlarca ateşböceği basacak

ABD merkezli Connecticut Üniversitesi’nden bilim insanları, ABD’de bu yıl 221 yıl aradan sonra ilk defa iki büyük ateşböceği kuluçkasından milyarlarca ateşböceğinin, aynı anda yeraltından çıkacağını belirterek ülkenin ateşböceği kaynayacağını açıkladı.

221 YIL SONRA İLK KEZ

13 yılda bir kuluçkadan çıkan ateşböcekleriyle 17 yılda bir kuluçkadan çıkan ateşböceklerinin, en son 1803 yılında yeraltından çıkış zamanlarının kesiştiği ifade edildi.

YERYÜZÜNE ÇIKARAK ÇİFTLEŞECEKLER

Son derece nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen bu olayda, ateşböceklerinin Mayıs ayından Haziran ayına kadar yeryüzüne çıkarak çiftleşeceği ifade edildi.

ABD’li Entomolog (böcek bilimci) Floyd W. Shockley, olayla ilgili birçok basın kuruluşuna röportaj verdiğini ifade ederek “Mayıs/Haziran'da iki kuluçka Magicicada'nın (ateşböceği) ortaya çıkışı. Bu öngörülebilir ve şaşırtıcı doğa olayına medyanın büyük ilgisi var! Hikayelerine katkıda bulunabildiysem ne mutlu...” dedi.

İki kuluçkanın coğrafik olarak kesiştiği yerlerin orta Illinois eyaleti ve doğu Iowa'nın bazı kısımları olduğu belirtildi.

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