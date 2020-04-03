Bilim Kurulu bugün ilk kez video konferans yoluyla toplanacak

SON DAKİKA HABERİ:  Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Ankara'da tekrar toplanıyor. Saat 16.00'da başlayacak toplantı ilk video konferans yoluyla gerçekleşecek. Bakan Koca'nın ise 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

ntv.com.tr 03.04.2020 - 10:34

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. 

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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