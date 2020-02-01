Bilim Kurulu Corona virüsü için toplandı (Wuhan'daki Türkler dönüş yolunda)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 12.00'de Corona Virüs konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Corona Virüs Bilim Kurulu, saat 10.00'da Sağlık Bakanlığında toplandı.



Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Koca, saat 12.00'de Çin'den tahliye edilen vatandaşlar ve Corona virüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kurulun ardından saat 12:00’de Çin’den tahliye edilen vatandaşlarımız ve Corona virüsü konusundaki güncel gelişmeler hakkında açıklama yapması bekleniyor.



Dün de toplanan Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Fahrettin Koca, 34 Türk vatandaşın Çin'den ülkeye getirileceğini belirterek, ''Wuhan kentinde ikamet eden hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Onları orada bırakarak vatandaşlarımızı riske atamayız. Uçak indiğinde de 14 gün gözlem altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte kullanır hale getirdik. Ve bu hastane de tekrar kullanılmayacak bir hastane olacak'' dedi.