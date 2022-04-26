Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? (Maske zorunluluğu kalkıyor mu?)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılacağını duyurdu. Toplantıda maske zorunluluğu ile ilgili kritik kararların alınması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkacak mı?

Haberler 26.04.2022 - 08:45 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 09:36

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? (Maske zorunluluğu kalkıyor mu?)
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Sağlık Bakanı  geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendiğini duyurmuştu.

Bakan Koca "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" paylaşımıyla önemli toplantının bugün (26 Nisan Salı) yapılacağını açıkladı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü saat 12.00’de toplanacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Toplantıda corona virüs salgınında son durum ve kapalı alanda maske zorunluluğu masaya yatırılacak. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

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