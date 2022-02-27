Bilim Kurulu üyesi Özlü'den Omicron açıklaması: Hafif geçirenlerde de kalıcı sorunlar gelişiyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgın ile ilgili son durumu değerlendirdi.



Salgında tablonun değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Artık bir iki gün, nezle, soğuk algınlığı, çok hafif burun akıntısı, hapşırma, boğazda hafif kaşıntı, hafif ateş olabiliyor. Ağır hastalık, nefes darlığı çok yok. Ağrılar olabiliyor. Genelde hasta 4'üncü, 5’inci günü ya iyileşiyor ya da ağırlaşacaksa hemen sinyaller ortaya çıkıyor” dedi.



“OMİCRON İLE İLGİLİ NET BİR ŞEY SÖYLEMEM”



Prof. Dr. Özlü, Covid-19'un ardından bazı kalıcı hastalıkların ortaya çıktığını, fakat Omicron sonrası için henüz net bir şey söylemenin erken olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Özlü, “Covid sonrası dönem, genelde 3 aydan sonra başlar. Omicron geçirenler için böyle bir döneme yeni giriyoruz. Akut dönemini bir şekilde atlatıyoruz, geçiyor. Uzun vadeli sağlık sistemi üzerindeki yükü çok büyük olacak. Hala iki yıl, altı ay önce Covid geçirmiş ve hasarlanmış akciğer, kalp ve böbrekle uğraşıyoruz. Covid sonrası hastalarda şeker, böbrek ve akciğer yetmezliği yaşayan var. Hala oksijen ile bağımlı olarak tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda olanlar var” diye konuştu.

"HAFİF GEÇİRENLERDE BİLE KALICI SORUNLAR GELİŞİYOR"



Omicron geçirenlerde nefes darlığı gibi solunum sıkıntılarının kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Özlü şunları söyledi:

"İnsanlar akut dönemi atlatıp iyiye geçtikleri için mutlu oluyorlar. Hafif geçirenlerde bile bazen uzun süren, kalıcı sorunlar gelişiyor. Hastalığı ağır geçirmese bile hastaneye yatmasa, ayakta geçirse de kalıcı sorunlar olabiliyor."