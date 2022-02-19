Bilim Kurulu üyesinden maske mesajı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bazı ülkelerde corona virüs sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.



İlhan, bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

''Geldiğimiz aşamada, aşılamanın yüksek düzeylere doğru yol alması, corona virüs ile mücadelede insanların mücadeleyi öğrenmiş olması göz önüne alındığında, kapalı ortamda dikkatli olunması koşulu ile maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu.''

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

''AZ KALABALIK YERLERDE MASKE ÇIKACAK GİBİ''



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirdi.



İlhan, şöyle devam etti:



"Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor. Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır.''