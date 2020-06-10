Bilim Kurulu'nda gündem normalleşme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgın sonrası alınan önlemler ve normalleşme adımlarını görüşmek için yeniden toplandı.

Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.



Toplantıda vaka sayılarındaki son durum ve yeni tebdirler görüşülüyor. Kontrollü sosyal hayat kapsamında hayata geçirilen uygulamalar ve sürecin gidişatı da masaya yatırılacak.



Türkiye'nin corona virüs haritasının çıkarılması çalışmaları ile antikor testlerinin illere dağıtımı da toplantıda konuşulan başlıklar arasında.

Toplantının ardından Koca'nın bir açıklama yapması bekleniyor.



YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI

