Bilim Kurulu'nda gündem normalleşme

Bilim Kurulu'nun önlemler ve normalleşme sürecini masaya yatırdığı toplantı devam ediyor. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklaması var.

ntv.com.tr 10.06.2020 - 18:56

Bilim Kurulu'nda gündem normalleşme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgın sonrası alınan önlemler ve normalleşme adımlarını görüşmek için yeniden toplandı.

Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Toplantıda vaka sayılarındaki son durum ve yeni tebdirler görüşülüyor.  Kontrollü sosyal hayat kapsamında hayata geçirilen uygulamalar ve sürecin gidişatı da masaya yatırılacak.

Türkiye'nin corona virüs haritasının çıkarılması çalışmaları ile  antikor testlerinin illere dağıtımı da toplantıda konuşulan başlıklar arasında.

Toplantının ardından Koca'nın bir açıklama yapması bekleniyor.

YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI 

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