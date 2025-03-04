Bilirkişi davasında karar: 5 gazeteciye beraat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Pehlivan hakkında bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin ismini açıklanması iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.



Soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.



Program sunucusu Seda Selek'in ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verilmişti.



DAVADA KARAR ÇIKTI

Mütalaada savcılık, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'u 6’şar yıldan 14’er yıla kadar, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’in ise 4’er yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.



Savcılık, Suat Toktaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.



Mahkeme heyeti "Yargı görevi yapanı etkileme" suçundan tüm sanıkların beraatine karar verirken, "Kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlaması yönünden ise dava şartı olan uzlaşma prosedürü gerçekleşmediğinden dosyanın uzlaşma bürosuna gönderilmesine karar verdi.