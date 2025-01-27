Bilirkişi nedir? Bilirkişi ne iş yapar?

BİLİRKİŞİ GÖREVLERİ



Bilirkişi, belirli bir konuda uzmanlık bilgisiyle davaya yardımcı olan kişidir ve görevleri şunlardır:



Rapor Hazırlama: Bilirkişi, davanın konusu olan teknik veya uzmanlık gerektiren konularda bir rapor hazırlar. Bu rapor, mahkeme ya da taraflar için bilgi verir ve davanın kararına ışık tutar.



Tarafsızlık: Bilirkişiler, davada tarafsız bir şekilde görev yapmak zorundadır. Tarafların görüşlerinden bağımsız olarak objektif bir analiz yaparlar.



Mahkemeye Yardımcı Olma: Mahkeme, bilirkişiyi belirli bir konuda karar verirken rehberlik alması amacıyla görevlendirir. Bilirkişi, konuyu daha anlaşılır hale getirir ve karmaşık teknik bilgiler konusunda açıklamalar yapar.



Test ve İnceleme Yapma: Bilirkişi, davanın gerektirdiği durumlarda testler yapabilir, örnekler toplayabilir veya bir olay yerinde inceleme gerçekleştirebilir.



Sözlü Açıklamalar ve Görüş Bildirme: Bilirkişi, raporunu sunduktan sonra mahkeme veya taraflar tarafından sorulacak ek sorulara sözlü olarak açıklamalar yapabilir.



Uzmanlık Alanında Görüş Bildirme: Bilirkişi, sadece kendi uzmanlık alanında görüş bildirebilir. Bu alanlar, mühendislik, tıp, ekonomi, psikoloji gibi pek çok farklı disiplini kapsayabilir.



Yasa ve Yönetmeliklere Uygunluk: Bilirkişinin, görevini yerine getirirken geçerli yasalara, yönetmeliklere ve etik kurallara uygun hareket etmesi gerekir.





