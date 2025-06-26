Bilirkişilerin kazasından yarım saat önce son fotoğraf
Batman'da keşiften dönen bilirkişi heyetinin yaptığı kazada yaşamını yitiren 5 kişinin ölmeden yarım saat önceki fotoğrafı ortaya çıktı.
Batman'ın Sason ilçesindeki davaya konu olan Meryem Ana Kilisesi'nin keşfinden dönen, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, önde ilerleyen hakimlerin bulunduğu otomobile çarparak şarampole yuvarlandı.
Kazada Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper (45), Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aliye Yılmaz (45) ile Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül (45), Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli araç sürücüsü Mazlum Yılmaz, hayatını kaybetti.
15 YIL ÖNCE AYNI DÖNEMDE GÖREVE BAŞLAMIŞLAR
Aliye Yılmaz, Elazığ'da iki ay önce hayatını kaybeden annesinin yanında, evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Serdar Akgönül, Ankara'da toprağa verildi.
Mazlum Yılmaz Sason'da, Fesih Barut Diyarbakır'da, Mehmet Cabir Alper de Batman'da son yolculuklarına uğurlandı.
KAZADAN GERİYE SADECE BU FOTOĞRAFLAR KALDI
Hayatını kaybeden akademisyenlerin 15 yıl önce, aynı dönemde göreve başladıkları öğrenildi.
Ayrıca keşif için gittikleri yerde akademisyen Serdar Akgönül'ün eşine atmak için kazadan yarım saat önce çektirdiği son fotoğraf da ortaya çıktı.
Kazadan geriye keşif ekibinin de içinde olduğu o fotoğraf ile hayatını kaybeden akademisyenlerin üniversitede çeşitli dönemlerde etkinliklerde çekilmiş görüntüleri kaldı.
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