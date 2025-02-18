Bilirkişiyi ifşa soruşturması: İddianame kabul edildi, duruşma 4 Mart'ta

İddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

NE OLMUŞTU?



Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamış, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.



İmamoğlu, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürüp olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuşmanın hemen ardından, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.



Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasıyla ilgili olarak da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmış, Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.