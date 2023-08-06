BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıt tarihleri açıklandı

BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenciler de açıklandı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, 07-11 Ağustos 2023 bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? İşte BİLSEM kayıt tarihleri...

BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıt tarihleri açıklandı

BİLSEM sonuçlarının açıklanması ardından kayıt takvimi de belli oldu. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.

BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıt tarihleri açıklandı - 1

Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.

BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıt tarihleri açıklandı - 2

BİLSEM KAYIT BELGELERİ

(1) BİLSEM’e kayıt sürecinde;

a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),
c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.

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