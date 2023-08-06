BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıt tarihleri açıklandı

BİLSEM sonuçlarının açıklanması ardından kayıt takvimi de belli oldu. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.
Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.
BİLSEM KAYIT BELGELERİ
(1) BİLSEM’e kayıt sürecinde;
a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),
c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.
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