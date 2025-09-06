Bin 293 gündür ne ölüsü ne dirisi bulunamadı: Ailesi gaiplik kararı aldı

Yunanistan açıklarında, İtalya seferi yapan Euroferry Olympia isimli feribotta 18 Şubat 2022 Cuma günü yangın çıkmış, yangında kaybolan 11 kişiden birinin de Aydınlı TIR şoförü 42 yaşındaki Mehmet Çakır olduğu öğrenilmişti.

O günden bu yana ne resmi kanallardan ne de kendi imkanları ile Mehmet Çakır'a ulaşamayan ailesi, bin 293 gündür haber beklediklerini söylediler.

Kendi imkanları ile Yunanistan'a kadar arayıp sormadıkları hiçbir yer kalmadığını ancak Mehmet Çakır'dan bir türlü haber alamadıklarını belirten ailesi, çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

GAİPLİK KARARI ALINDI

Feribottaki yangın haberini aldıkları günden bu yanan Mehmet Çakır'ın Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan aile fertleri, artık umutlarının tükendiğini belirtti.

Kayboluşunun üzerinden 3 yıl 6 ay 18 gün geçen Çakır'ın ölü ya da dirisine ulaşılamazken, ailesi Çakır hakkında ailesi gaiplik kararı aldı.

GAİPLİK KARARI NEDİR?

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine, mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.