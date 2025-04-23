Bin 300 öğrenci, tek harita

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliğinde Tekeli Ahmet Can Özpınar Ortaokulu'nun öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde sıralanarak Türkiye haritası oluşturdu.

Kırmızı, beyaz kıyafetleriyle bin 300 öğrenci ve öğretmenleri Türkiye haritasının içerisinde Türk bayrağı görseli drone ile görüntülendi.

Öğrenciler marşlar söyleyip kutlama coşkusu yaşadı.