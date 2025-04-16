"Bin 488 yıllık mücevher": Ayasofya büyük depreme hazırlanıyor

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Uzaktan bakıldığında kubbesi, parıldayan kayası ve narin minareleri yüzyıllardır olduğu gibi İstanbul'u izliyor gibi görünüyor. Ancak ziyaretçiler yaklaştıkça doğu cephesini ve minarelerden birini kaplayan iskeleyi görüyorlar."

Son renovasyonun, sadece "bin 488 yıllık mücevherin" harikalarını restore etmeyi değil, aynı zamanda antik kenti vuracak bir sonraki depremde ayakta kalmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

"İstanbul'un Ayasofya'sı değişime yabancı değil, yüzyıllar boyunca şehrin mimari mücevheri kiliseden camiye, müzeye ve tekrar camiye dönüştü" ifadeleriyle başlayan haberde beklenen İstanbul depremi değerlendirildi.

Fransa merkezli AFP haber ajansı, Ayasofya 'da devam eden restorasyonu mimarlarla konuştu.

AMAÇ BÜYÜK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRMEK Restorasyonda çalışan mimarlık profesörü Hasan Fırat Diker ise Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Türkiye 'nin en çok ziyaret edilen simgesi olan Ayasofya 'nın “sürekliliği olan sorunları olduğunu” söyledi. Bu nedenle yüzyıllar boyunca çok sayıda parça parça rekonstrüksiyon geçirdiğini de sözlerine ekledi. Çalışmaları denetleyen bilimsel komitenin bir üyesi olan Ahmet Güleç de restorasyonun ana amacının “binayı bir sonraki büyük depreme karşı güçlendirmek” olduğunu, böylece antik yapının “mümkün olan en az hasarla olaydan kurtulacağını” söyledi. Diker, uzmanların şu an için kubbeyi en iyi nasıl güçlendireceklerini ve restore edeceklerini belirlemek üzere incelediklerini dile getirdi.

TURİSTLERİN YORUMU: BU BİR SİHİR



İç kısımda şimdilik herhangi bir iskele bulunmuyor. Ancak sonunda içeriye, uzmanların kubbedeki resim ve mozaikleri restore edecekleri bir platformu desteklemek üzere dört büyük sütun dikilecek.

Öğle namazının ardından binayı kahkaha, sohbet ve hareketin uğultusu doldururken 49 yaşındaki Meksikalı turist Ana Delgado, “İçeri girdiğinizde... mükemmel” ifadeleriyle, yapıdan ne kadar etkilendiğini anlattı. Dominik Cumhuriyeti'nden arkadaşı Elias Erduran ise “Bu bir sihir” dedi.

