"Bin 488 yıllık mücevher": Ayasofya büyük depreme hazırlanıyor
AFP haber ajansı, Ayasofya'da devam eden restorasyondaki son durumu anlattı. Mimarlar, yenilemenin temel amacının binayı olası büyük İstanbul depremine karşı güçlendirmek olduğunu söyledi.
Fransa merkezli AFP haber ajansı, Ayasofya'da devam eden restorasyonu mimarlarla konuştu.
"İstanbul'un Ayasofya'sı değişime yabancı değil, yüzyıllar boyunca şehrin mimari mücevheri kiliseden camiye, müzeye ve tekrar camiye dönüştü" ifadeleriyle başlayan haberde beklenen İstanbul depremi değerlendirildi.
Son renovasyonun, sadece "bin 488 yıllık mücevherin" harikalarını restore etmeyi değil, aynı zamanda antik kenti vuracak bir sonraki depremde ayakta kalmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.
Haberde şu ifadelere yer verildi: "Uzaktan bakıldığında kubbesi, parıldayan kayası ve narin minareleri yüzyıllardır olduğu gibi İstanbul'u izliyor gibi görünüyor. Ancak ziyaretçiler yaklaştıkça doğu cephesini ve minarelerden birini kaplayan iskeleyi görüyorlar."
AFP'nin konuştuğu turist rehberi Abdullah Yılmaz, “Yenileme elbette dışarıdan görünüşün atmosferini biraz bozuyor ve iskele anıtın estetiğini ortadan kaldırıyor. Yenileme şart” dedi.
AMAÇ BÜYÜK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRMEK
Restorasyonda çalışan mimarlık profesörü Hasan Fırat Diker ise Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen simgesi olan Ayasofya'nın “sürekliliği olan sorunları olduğunu” söyledi. Bu nedenle yüzyıllar boyunca çok sayıda parça parça rekonstrüksiyon geçirdiğini de sözlerine ekledi.
Çalışmaları denetleyen bilimsel komitenin bir üyesi olan Ahmet Güleç de restorasyonun ana amacının “binayı bir sonraki büyük depreme karşı güçlendirmek” olduğunu, böylece antik yapının “mümkün olan en az hasarla olaydan kurtulacağını” söyledi.
Diker, uzmanların şu an için kubbeyi en iyi nasıl güçlendireceklerini ve restore edeceklerini belirlemek üzere incelediklerini dile getirdi.
TURİSTLERİN YORUMU: BU BİR SİHİR
İç kısımda şimdilik herhangi bir iskele bulunmuyor. Ancak sonunda içeriye, uzmanların kubbedeki resim ve mozaikleri restore edecekleri bir platformu desteklemek üzere dört büyük sütun dikilecek.
Öğle namazının ardından binayı kahkaha, sohbet ve hareketin uğultusu doldururken 49 yaşındaki Meksikalı turist Ana Delgado, “İçeri girdiğinizde... mükemmel” ifadeleriyle, yapıdan ne kadar etkilendiğini anlattı. Dominik Cumhuriyeti'nden arkadaşı Elias Erduran ise “Bu bir sihir” dedi.
"BİR GÜN ÇOCUKLARIM DA HAYRAN KALACAK"
Ayasofya geçen yıl 7.7 milyon ziyaretçiyi geniş iç mekanında ağırladı.
Bu ziyaretçilerin yaklaşık 2.1 milyonu yabancı turistlerdi.
Yetkililer, birkaç yıl sürmesi beklenen çalışmalar sırasında içerideki sütunların ziyaretçileri gelmekten caydırmayacağını umuyor. Güleç, “Amaç, çalışmalar sırasında ziyaretlerin ve duaların devam etmesidir” dedi.
Rusya'dan gelen 35 yaşındaki ziyaretçi Yana Galitskaya, bazı ziyaretçiler binayı tüm ihtişamıyla göremedikleri için hayal kırıklığına uğramış olsalar da önemli olanın “bir gün çocuklarımın da Ayasofya'ya hayran kalabilecek olması” olduğunu söyledi.
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