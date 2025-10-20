Bin 500 liradan 400 liraya kadar düştü: Tezgahlarda karides bolluğu

İskenderun Körfezi’nde denize açılan balıkçılar, jumbo karides ve çok çeşitli balık bereketiyle döndü.



Balık Satış Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, jumbo karides kilo fiyatlarının ürün bolluğu nedeniyle bin 500 liradan 400 liraya düştüğünü söyledi.



Barbunya, sardalya, uskumru, levrek, çupra ve gümüş balığında da bolluk olduğunu kaydeden Aytekin, “Karides fiyatları sezon açıldığında çok yüksekti ancak bolluk nedeniyle oldukça uygun fiyata satılıyor." dedi.

BALIK FİYATLARI DÜŞTÜ



Bu karideslerin sadece İskenderun'da çıktığına değinen Aytekin, "Levrekte ise fiyatlar 500-550 TL arasında. Çupra 350, somon ise 300 TL civarında. Gümüş balığı sezon başında 400 TL'ye satılırken şu an 200 TL'ye geriledi. Balığımız çok." diye konuştu.



Aytekin, 3 ay sonra hem balık fiyatlarının artacağını hem de ürünlerin azalacağını dile getirdi.