Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu kentlerden biri olan Malatya'da, kırsal bölgelere ilgi arttı. Kent merkezinin büyük hasar aldığı Malatya'da, çok sayıda vatandaş kırsal bölgelerde arsalar alarak müstakil evler inşa ederken, 77 yaşındaki 18 çocuk, 48 torun sahibi Şükrü Kurt Akçadağ ilçesindeki yaklaşık 250 yıl önce inşa edilen bin 700 metre yükseklikte bulunan mağara evde yaşamını sürdürüyor.



"RAHATSIZLIĞIMDAN DOLAYI BÖLGEDE KALMAYI TERCİH EDİYORUM"



Haftanın belirli günlerini Küçükkürne Mahallesi'nde bulunan dedesinden miras kalan mağara evlerde geçiren 77 yaşındaki Şükrü Kurt, ”Mağara evler dedemden bizlere miras kaldı. Bölge önce yayla idi daha sonra evler inşa edildi. Evlerin yapılışını bizler görmedik rahatsızlığım nedeniyle buraya bazı günler gelerek kalıyoruz daha sonra kent merkezdeki evimize gidiyoruz. Üç evlilik yaptım 19 çocuğum oldu birisi hayatını kaybetti 48 de torunum var” dedi.