Bin 788 yolcusuyla Alanya'ya geldi

Antalya'nın Alanya ilçesine kruvaziyer ziyaretleri sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metrelik yolcu gemisi, sabah Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz bin 788 yolcu ile 728 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti, bazıları ise kent merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery 2", Limasol Limanı'na gitmek üzere akşam demir alacak.