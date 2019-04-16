Karabük'te yaklaşık bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen mezar taşının, bir caminin duvar yapımında kullanıldığı ortaya çıktı.

Karabük Mahallesi'nde 1965 yılında yapılan Bahaddin Gazi Camisi bahçesinde bulunan ve buradan çıkartılarak bahçe duvarıyla giriş kapısı arasına dikilen yaklaşık 2 metrelik mezar taşı, görenlerin dikkatini çekiyor.



Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eserin Paflagonya bölgesinde sıklıkla görüldüğünü söyledi.

Bu eserlerin genellikle 2-2,5 metre uzunluğunda ve yuvarlak olduğunu anlatan Çelikbaş, "Çoğunlukla mezarlık alanlarında bulunur. Üzerilerindeki yazıtlardan anladığımız kadarıyla bazılarının mezar steli bazılarının adak sütunu bazılarının ise heykel kaidesi olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu eser Aurelias Littas isminde birisine ait. Üzerinde bu eseri ölmeden önce ailesi adına yaptırdığı yazmakta. Yazıt Grekçe (eski Yunanca). Burada yaşayan yerli halklar o dönemler kendi dillerini kullanabiliyorlardı. Resmi yazışmalarda Latince, bu tip eserlerde ise Grekçe kullanılırdı. Bu eserin 1800 yıl önce yaklaşık MS 2. 3. yüzyıla ait olduğu söyleyebiliriz." diye konuştu.



Çalikbaş, bu eserlerden bölgede daha çok olabileceğine ve korunması gerektiğine işaret etti.