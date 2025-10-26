Bin 859 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 859 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler R.Ç. (56), A.K. (48) ve F.C.S. (33) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır." denildi.