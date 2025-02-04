Bin otel ve tesis kapandı: Pamukkale'de arbede yaşandı!
Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının ardından turizm tesislerinde denetimler arttı. Yangından sonra yaklaşık bin otel ve tesis kapatıldı. Denizli Pamukkale'deki denetimlerde zabıta ekipleriyle işletme sahipleri arasında arbede yaşandı.
Bolu'daki otel yangınının ardından otel ve turizm tesislerinde denetimler arttı. Yangının çıktığı 21 Ocak'tan bu yana kapatılan otel ve tesis sayısı bini buldu. Geçen yıldan beri kapanan tesis sayısı ise 5200'ü geçti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Pamukkale'de, turizm işletme belgesi olmayan 68 pansiyon için kapatma kararı aldı.
Zabıta ekipleri de pansiyonları mühürlemek için bölgeye gitti. Ancak işletme sahipleri ve yakınları kararı protesto etti,, ekiplere engel olmak istedi.
O sırada arbede yaşandı, bazı işletmeciler, zabıta ekiplerine saldırdı. Gerginlik artınca devreye jandarma ekipleri girdi,, güvenlik önlemleri artırıldı. Ardından pansiyonlar mühürlendi.
Muğla'da da denetimler sıkıydı. 503 otel ve tesis denetlendi, Bunlardan 95'inde eksikler tespit edildi. Otel ve tesisler, mevzuata uygun şartyarı sağlayıncaya kadar açılmayacak.
Mersin'de de itfaiye ekipleri yangın riskine karşı otellerde denetim yaptı. Ekipler, otellerdeki odaları, koridorları, yangın merdivenlerini ve yağmurlama sistemlerini inceledi. Tesislerin mutfak, kazan dairesi ve çamaşırhanelerini de kontrol edildi.
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