Bin otel ve tesis kapandı: Pamukkale'de arbede yaşandı!

Bolu'daki otel yangınının ardından otel ve turizm tesislerinde denetimler arttı. Yangının çıktığı 21 Ocak'tan bu yana kapatılan otel ve tesis sayısı bini buldu. Geçen yıldan beri kapanan tesis sayısı ise 5200'ü geçti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Pamukkale'de, turizm işletme belgesi olmayan 68 pansiyon için kapatma kararı aldı.



Zabıta ekipleri de pansiyonları mühürlemek için bölgeye gitti. Ancak işletme sahipleri ve yakınları kararı protesto etti,, ekiplere engel olmak istedi.



O sırada arbede yaşandı, bazı işletmeciler, zabıta ekiplerine saldırdı. Gerginlik artınca devreye jandarma ekipleri girdi,, güvenlik önlemleri artırıldı. Ardından pansiyonlar mühürlendi.

