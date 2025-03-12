Bina molozlarının arasından tarihi mezar taşı çıktı

Akşemsettin Mahallesi'nde 4 katlı binanın arka cephesindeki bahçe duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.



Gürültünün ardından korkuyla evlerinden çıkan bina sakinleri durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri kısmen çöken duvarın molozlarının arasında 1232 yılına ait olduğu değerlendirilen mezar taşını buldu.



İlk incelemeyi olay yerinde yapan ekipler mezar taşını ayrıntılı incelemanin yapılması için bulunduğu yerden aldı.



"TARİHİ YERLEŞİM YERLERİNDE MEZARLARIN BULUNMASI ÇOK NORMAL"



Gün yüzüne çıkan mezar taşı ilgili değerlendirmede bulunan Tarihçi Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş, mahallenin Fatih Sultan Mehmet döneminde bu hem ticaret akışı hem yerleşim noktası olduğunu dile getirdi.



Bektaş, "Padişahlığın en önemli rotası burası. O yüzden buradaki mezarlıklar beni şaşırtmadı açıkçası." dedi.