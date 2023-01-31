Bina yöneticisine kaçak su kullanımından 3 ay 10 gün hapis

Kayseri'de apartmanda 1098 liralık kaçak su kullanıldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan bina yöneticisi Nime K., 3 ay 10 gün hapse çarptırıldı.



Olay, 2 Eylül 2021'de meydana geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) yetkilileri, kentteki binada yaptıkları denetimde, bodrumda ana su hattının bulunduğu kısımdan, 1098 liralık kaçak su kullanıldığını tespit etti.

KASKİ görevlilerinin tutanak tutmasıyla bina yöneticisi Nime K. hakkında, ''karşılıksız yararlanma'' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Nime K., hazır bulundu.

''BİLGİM VE İZNİM YOKTU''



Kaçak su kullanımından haberi olmadığını öne süren Nime K., "Binanın dış cephe yalıtımı için bir firmayla anlaştık. İnşaat işçileri suya ihtiyaç duyduklarını ve halledeceklerini söyledi. Bodrum kattan su tesisatının olduğu bölümden boru çekerek bir musluk takıp, 10 gün boyunca su kullandıklarını sonradan öğrendim. Benim bilgim ve iznim yoktu. Ben kullanmadım, yalıtım şirketi kullanmış ancak cezayı ben ödedim." dedi.

''İYİ HAL'' İNDİRİMİYLE 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI



Nime K.'yi ''karşılıksız yararlanma'' suçundan önce 1 yıl hapse çarptıran mahkeme hakimi Birol Küçük, ''iyi hal'' indirimi uygulayarak cezayı 3 ay 10 güne düşürdü ve sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.