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Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'a belediyeye bağlı kuruluşların elektronik veri tabanında inceleme yapmak üzere 2 müfettiş ve 3 uzman görevlendirmesi soruldu.

"Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa söyleyecek bir şey yok" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Heralde birisi başkanın imzasını taklit etmiş. Eğer doğru ise vahim bir şey. Tabii ki Belediye Başkanı, kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir ama bütün iş ve işlemlerin hukukun içerisinde olması, belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranılması esas olmalıdır. Şimdi artık İstanbullunun beklediği bir an önce hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmesidir."

"KENDİSİNE 'HAYIRLI OLSUN' DEDİM"

İstanbul'daki seçim sonuçlarına da değinen Yıldırım, "Seçimler bitti, tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı Sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine 'Hayırlı olsun' dedim aynı gün. Tabii partimizin, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci halen Yüksek Seçim Kurulunda devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tabii ki bu konuda bir karar verecektir. Şimdilik durum budur. Hayırlı olsun, memleketimize, İstanbulumuza. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

