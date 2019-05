AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yenikapı ramazan etkinlikleri alanını ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım daha sonra etkinlik alanındaki motosiklet gösterisini izledi.



Alanda vatandaşlara hitap eden Yıldırım, ramazanın bereket, rahmet ve günahlardan arınma ayı olduğunu söyledi.



Bu mübarek ayda, İslam coğrafyasında devam eden şiddet, savaş ve her türlü fenalıkların son bulmasını Allah'tan niyaz eden Yıldırım, "Türkiye, sadece Anadolu topraklarından ibaret değil. Türkiye'ye gönül bağı olan kardeşlerimiz var. Türkiye ayakta olursa onlar geleceğe ümitle bakıyor. İşte bunun için Türkiye hedef ülkedir. Türkiye'ye karşı şer güçlerin oyunları hiçbir zaman bitmiyor." diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişiminin hatırlanması çağrısında bulunan Yıldırım, 100 yıldır bu topraklarda mücadelenin devam ettiğini söyledi.



1. Dünya Savaşı'ndan sonra 19 Mayıs 1919'da İstanbul başta olmak üzere bütün Anadolu topraklarının işgal edildiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Hedef Osmanlı'yı yok etmek, bu milleti esaret altına almak. Biz tarih boyunca coğrafyamız, vatanımız, bayrağımız değişmişse de asla hür ve bağımsız bir devlet olma hedefimiz değişmemiştir. Hiçbir dönemde esarete girmiş bir millet değiliz. Hürriyet, istiklal, bayrak, toprak, bizim için en kutsal değerdir. Bugün 19 Mayıs, İstiklal mücadelesinin başlangıcının 100. yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız ve bütün devlet ricali Samsun'da. 100 yıl önce yakılan meşalenin anısına İstiklal mücadelesinin ruhunu tekrar yaşatmak için oradalar. Bu topraklar için çok büyük bedel ödedik, şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Can verdik ancak bayrağı yere düşürmedik. Ezanları dindirtmedik, bayrağı indirtmedik en son 15 Temmuz'da alçaklara, içimize sızan hain FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı verdik. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları dolduran siz değerli kardeşlerimize, bu aziz milletin evlatlarına o gece büyük kahramanlık destanı yazdığınız için teşekkür ediyorum. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum."



Seçimlere değinen Yıldırım, şunları kaydetti:



"31 Mart'ta bir olay yaşandı biliyorsunuz. Türkiye'de seçimler oldu ancak İstanbul seçimi bitmedi. Şimdi bakın, bir önemli söz var. Seçim, sandığa atılan oylarla değil, sandıktan sayılan oylarla kazanılır. İşte biz bunu 31 Mart'ta yaşadık. Siz gittiniz oylarınızı verdiniz. Görevinizi yaptınız. Allah sizden razı olsun ama biz görevimizi layıkıyla yapamadık. Oyların iç edilmesine mani olamadık ama en azından bu yolsuzluğu, bu hileyi ortaya çıkardık ve şimdi tekrar söz milletin diyoruz. Milli iradenin diyoruz. Söz sizin diyoruz. 23 Haziran'da, 31 Mart'ta yaşananların hesabını sandıkta soracak mıyız? Hak yerini bulacak mı? Allah sizden razı olsun. Her şey daha da iyi olacak. İstanbul sizinle güzel. 23 Haziran'da hak yerini bulacak. İstanbul kazanacak."



Herkesin seçim günü sandığa gitmesini ve oy kullanmasını isteyen Yıldırım, "Mutlaka ve mutlaka sandığa gideceğiz. Gitmeyen komşularımızı, kardeşlerimizi de mutlaka bulup götüreceğiz. Biz Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçmişte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nasıl hak ettikleri cevabı verdiysek şimdi de inşallah 3 Haziran'da bu işi tekrar milli iradenin hilesiz, hurdasız, çalıntısız bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." şeklinde konuştu.

KISA & NET: İSTANBUL SEÇİMİ YENİDEN (VİDEO)