8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ayrılırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mezara geldi.

TOKALAŞTILAR



Bu sırada vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'ı gören İmamoğlu yanına gitti. İmamoğlu ile Binali Yıldırım tokalaştı.

İmamoğlu, Yıldırım'a "Nasılsınız?" diye sordu, Yıldırım da teşekkür ederek "Siz nasılsınız?" dedi. İmamoğlu, teşekkür ettikten sonra, "Allah kabul etsin" dedi. Yıldırım "Sağol" diyerek yoluna devam etti.

İMAMOĞLU: ONLAR KUCAKLAMASA BEN KUCAKLARIM



Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’la karşılaşmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:



“Yürüdüğünü görünce arabadan indim, merhaba demek ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraksasa kucaklardım. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Devlet törenine davet almadım. Alsaydım, gelirdim. Nereye davet alırsam oraya da giderim. Sayın Yıldırım olacakmış, Sayın Cumhurbaşakanı olacakmış Hiç umursamam. Herkesin göreve gelişini seçilişini saygıyla karşılarım. Onlar kucaklamasa ben kucaklarım, kucaklamadan iyiyim, kimse kaçamaz kucaklaşmadan.”

VİDEO: O ANLAR KAMERADA