Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı: En duygusal projem

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım adına çocukları tarafından Tuzla’da yaptırılan ilkokul ve anaokulu için resmi açılış töreni düzenlendi.



Binali Yıldırım açılış törenine eşi Semiha Yıldırım ile birlikte katılırken törende Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, milletvekilleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu hazır bulundu. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törenin ev sahipliğini ise Yıldırım’ın çocukları Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım yaptı.

Binali Yıldırım açılışta;



‘’Türkiye’miz için geçen 17 yılda çok büyük işler yaptık. Dünyanın 10 büyük mega projesinden 7’sini gerçekleştiren bir ülkeyiz. Ama şunu samimiyetle söylemek istiyorum şimdiye kadar birçok projede yer aldım fakat beni en çok duygulandıran da bu oldu. Söz konusu olan çocuklar ve gelecekleri ise söz bitiyor’’ dedi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TELGRAF



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene telgraf gönderdi. Erdoğan telgrafında, ‘’Eğitime yapılan yatırımın geleceğimize yatırım olduğu bilinciyle yaptırdığınız; değerli yol arkadaşım, kıymetli dostum Binali Yıldırım’ın adını yaşatacak okul için sizleri tebrik ediyorum. Milli eğitimimize kazandırdığınız bu güzel eserin ülkemiz ve sevgili çocuklarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Başta öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere, Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu’nun tüm mensuplarına başarılar diliyor, değerli konukları en kalbi duygularımla selamlıyorum’’ ifadelerini kullandı.



‘’40 YILDIR ŞEREFLE HİZMET ETTİM’’



Açılış konuşmasını yapan Binali Yıldırım, konuşmasına İdlip’te şehit olan askerleri hatırlatarak başladı. Daha sonra ise bugünün kendileri için çok önemli olduğunu söyledi: ‘’Bugün Yıldırım Ailesi olarak, bizim mutlu günümüz, iftihar günümüz. Bu vesile ile ara tatilden dönen ve ders başı yapacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. Böyle güzel bir eserin Milli Eğitim camiasına kazandırılmış olması bizim için ayrı bir mutluluk. Eşim ilk öğretmenlik yıllarında ismi olan kendisi olmayan bir okulda yavrularımızı eğitmek için ne büyük fedakarlıklar gösterdiğine şahitlik ettim. Gecenin vaktinde yola çıkar, akşama kadar benden çok onlarla zaman geçirirdi. Dolayısıyla o günleri yaşamış, o günlerden gelen birisi olarak bugün bu imkanlara sahip böyle bir eserin yavrularımızı için yapılmış olmasına; bunda da evlatlarımızın katkısının olmasında çok memnun oldum.’’

‘’100 YIL SONRASI İÇİN ÇOCUKLARINI EĞİT’’



Yıldırım törende okulun kendileri için çok önemli olduğunu ve şimdiye kadar yaptığı projeler içinde en çok duygulandığı proje olduğunu söyledi: ‘’Türkiye’miz için geçen 17 yılda çok büyük işler yaptık. Dünyanın 10 büyük mega projesinden 7’sini gerçekleştiren bir ülkeyiz. Ama şunu samimiyetle söylemek istiyorum şimdiye kadar birçok projede yer aldım fakat beni en çok duygulandıran da bu oldu. Çinlilerin bir atasözü var. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. 10 yıl sonrası için ağaç ek. Eğer 100 yıl sonrası düşünüyorsan o zaman çocuklarını eğit. İşte bu yüzden okul beni çok daha fazla duygulandırdı. Bu okul geleceğimizim teminatı yavrularımızı en iyi şekilde haya hazırlanması için sıcak bir yuva olacak.’’



"’HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI’’



Okulun açılış töreninde Yıldırım hayırseverlere de çağrıda bulundu: ‘’Ben buradan hayırseverlere bir çağrı yapmak istiyorum. Okul yaptırdığınız zaman Başbakanlık döneminde gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler ile vergiden muaf oluyorsunuz. O yüzden bütün hayırseverlerimizi özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Adana gibi illerimizde okul yapmaya davet ediyorum. Yapacağınız her okul Türkiye’nin geleceğine atılmış bir imza olacak. Ülkemizin kalkınması için bir tuğla olacak.’’



MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: BİNALİ YILDIRIM SEMBOL BİR İSİM



Törende kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yapılan okul örnek olduğunu söyleyerek Binali Yıldırım’ın hayırseverliğine dikkat çekti: ‘’Binali Yıldırım ismi gönüllerde abideleşmiş, birçok eserin hayata geçmesinde son derece büyük katkıları olmuş bir kişi. Mega projeler denince akla en önce gelen isimlerden biridir Binali Yıldırım. Ülkemize uzun süre hizmetler vermiş olarak bir anlamda da tarih yazan Binali Yıldırım Beyefendi’nin adına okul olmasına kişisel olarak da mutlu oldum. Binali Yıldırım aslında sembol bir isim. Eğitime olan duyarlılığı ve bunu toplumla paylaşıyor olması çok önemli.

Tam bu noktada Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz’ın sözlerini hatırlatmak isterim: ‘Vefa denilince Binali Yıldırım, tevazu denilince Binali Yıldırım, fedakârlık denilince Binali Yıldırım’. Buna ek olarak, hayırseverlik denince, devlet adamlığı denilince ve eğitim denilince Binali Yıldırım eklenmesi gerekiyor.’’



‘’ÖRNEK ESER’’



Bakan Selçuk okulun örnek eser olduğunu söyledi:

“Ailesi ile birlikte kazandığı bu eser aslında MEB için de bir örnek teşkil ediliyor. MEB olarak 2023 vizyonumuzda nasıl bir okul hayal ettiğimizin somut bir karşılığı olarak böyle bir okul karşılık buluyor. İstanbul’un en yoğun nüfusun yaşandığı bölgelerinin birinde böyle bir hizmetin ortaya konulması Yıldırım ailesi için son derece büyük bir onur tablosu diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanı olarak tam da bunu yapmaya çalışıyoruz, artırmaya çalışıyoruz. Burada eğitim görecek çocukların gözlerindeki ışıltıyı şimdiden görüyoruz. Bu anlamda bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve bu hizmetlerin artması noktasında da örnek ortaya koyduğu için de Yıldırım Ailesi’ne Millî Eğitim Bakanlığı olarak teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyorum.’’



"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ’’



Törende kardeşler adına konuşmayı Binali Yıldırım'ın kızı Bahar Büşra Köylübay yaptı. Köylübay, babaları Binali Yıldırım adına neden okul yaptırmaya karar verdiklerini açıkladı: “Öğretmen bir annenin çocukları olmanın verdiği önemi bilerek yola çıktık. Bizler doğru eğitim almış, güçlü Türkiye bilinci ile yetişmiş çocuklarız. Okulumuza Sayın babamız Binali Yıldırım’ın adını vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu okullarda yetişen çocukların tıpkı Binali Yıldırım gibi ailesine ve ülkesine faydalı olmalarını hedefliyoruz. Okulu yaparken tamamen çağdaş eğitim araçları kullanılırken, akıllı bina teknolojisi ile donatıldı. Bu okulun MEB kervanına dahil olacağı bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunuyorum.’’



DUYGULU ANLAR YAŞANDI



Köylübay’ın konuşması sırasında gözleri dolarak babası Binali Yıldırım için; “Okulun tanıtımı için hazırlanan filmde 65 yıllık ömrümde en değerli varlıklarım evlatlarım demiştiniz. Esas biz size layık olabildiysek ne mutlu bize‘’ derken göz yaşlarına hakim olamadı. BU sırada annesi Semiha Yıldırım’ın da gözlerinin dolduğu dikkat çekti.



10 BİN 500 METRE KAREYE KURULDU



Yapılan resmi açılışın ardından Binali Yıldırım İlkokul ve Anaokulu gezilirken vatandaşlar da 10 bin 500 metre kare alan üzerine kurulan okula büyük ilgi gösterdi. Binali Yıldırım İlkokul ve Anaokulu’nda 7 bin 500 metre kare peyzaj alanı, 4’ü ana okulu 24’ü ise ilkokul öğrencileri için 28 derslik, 140 metre kare konferans salonu, 300 kişilik yemekhane, 300 metre kare kapalı spor salonu, 170 metre kare beden eğitimi salonu bulunuyor.



TEKNOLOJİ ODAKLI EĞİTİM



Binali Yıldırım İlkokul ve Anaokulu’nda öğrencileri bilimle; NETAŞ tarafından kurulan bilgisayar, mekanik, elektronik ve kontrol alanlarında eğitimin verileceği ‘’Teknoloji Sınıfı’’nda tanışacak. Bilim ve Sanat Atölyesi, Müzik Atölyesi, Fen Laboratuvarında eğitim setleri ile deneyler yapıp uygulamalı olarak eğitim alırken, 3D yazıcıyı da kullanabilecekler. Kütüphanede ise okuma alışkanlığı kazanacaklar.



RAKAMLARLA BİNALİ YILDIRIM İLKOKULU VE ANAOKULU



Kurulu alan: 10.500 metre kare



Peyzaj alanı: 7.500 metre kare



Derslik sayısı: 28 (4 Anaokulu, 24 ilkokul)



Konferans Salonu: 140 metre kare



Yemekhane: 300 kişilik



Kapalı Spor Salonu: 300 metre kare



Beden Eğitimi Salonu: 170 metre kare



Robotik Atölyesi: 71 metre kare



Fen Laboratuvarı: 45 metre kare



Bilim Sanat Atölyesi: 42 metrekare



Müzik Atölyesi: 55 metre kare



Kütüphanedeki kitap sayısı: Bin 700