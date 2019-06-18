Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak canlı yayını yöneten gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yayından önce İmamoğlu ile buluştuğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bugün o görüşmenin öncesindeki otel kamera kayıtları ortaya çıktı.



ALÇI’NIN İDDİASI: KÜÇÜKKKAYA-İMAMOĞLU 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk TV'de yayınlanan bir programda, "Güvendiğim iki kaynaktan mesaj aldım. Ortak yayından bir-iki gün önce Küçükkaya'nın İmamoğlu'yla buluşup karşılıklı olarak bu yayınla ilgili konuştuğu ve bunu da görenlerin olduğu iddia ediliyor. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Çok önemli bir iddia. Bu iddia doğru mudur değil midir? Yayından 2 gün önce bir otelde buluşup 1 saat kadar baş başa görüştüğü yönündeki bir duyum bana şu an güvendiğim kaynaklardan geldi. Doğru mu değil mi? Ben sadece bu soruyu ortaya atıyorum." dedi.



KÜÇÜKKAYA: ADAYLAR VE KURMAYLARI İLE GÖRÜŞMEM İSTENDİ

Alçı'nın sözlerinden sonra programa bağlanan İsmail Küçükkaya, iki partinin genel başkanlarının moderatör olarak ismini onaylamasının ardından AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bir araya geldiğini, Ünal ve Altay'ın önerisi üzerine İmamoğlu ile yüz yüze ve Yıldırım ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

ÖMER SERTBAŞ: KÜÇÜKKAYA BENİ ARAMADI BEN ONU ARADIM

Küçükkaya'nın sözlerinin ardından programa bağlanarak açıklama yapan Binali Yıldırım'ın danışmanı Ömer Sertbaş ise "Ben moderatör açıklandıktan sonra salı günü İsmail Bey ile görüştüm. 15-20 dakika kadar konuştuk. Programın detayı ve format hakkında görüşmedik. Akşam ismi açıklanmıştı. Konu başlıklarına çalışmadığını, hazırlık yapacağını söyledi. Hayırlı olsun, kendisine güvendiğimizi belirten minvalde bir konuşma. Kaçar dakika, nasıl olacak detaylarına girilmeyen bir konuşmaydı. Yarım saat sürmedi. Detaylarla ilgili İsmail Bey daha çalışmamıştı. O günden sonra hiçbir görüşmemiz olmadı. Cuma günü akşamı, bana gelen bir duyumda 'Marmara Otel’de İsmail Bey, Ekrem Bey ile görüşme gerçekleştirdi' dendi. Kendisini aradım. İsmail Bey 'Ben aradım' dedi, halbuki ben aradım...

VİDEO: YAYIN ÖNCESİ BULUŞMA POLEMİĞİ