İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sarıyer'in, İstanbul'un hatta Türkiye'nin en önemli sorunu mülkiyet ve imar sorunları. İmar barışı ile bu işi de hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti ve hepsini, bütün arsaları ve evleri kayıt altına alındı ve ilk adım tamamlandı. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisan'dan itibaren biz vereceğiz ve biz başaracağız." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi’nde Erzincan, Sivas, Giresun derneklerinin düzenlediği programda konuşan Yıldırım, herkesi selamladığını söyledi. 15 Temmuz'da yaşananları hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar heyecanlandı ve duygulandı. Biz de o duyguyu yaşadık. O gece yaşananları ben de hatırladım. 15 Temmuz Türkiye'nin 2. kurtuluş mücadelesidir. Onun başkomutanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur ittifakını merak edenler için söylüyorum; Cumhur ittifakı Ak Parti lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la, 'mesele memleket meselese ise gerisi tefarruattır' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin bekası için kurduğıu ittifaktır. Aslında Cumhur ittifakı o gece 15 Temmuz gecesi kuruldu. O geceyi birebir yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Olay ilk anlaşıldığı andan itibaren hemen Cumhurbaşkanımızla görüşmemizi yapıp işin adını koyduk. 2. görüştüğüm kişi de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bizzat kendisi aradı, sonuna kadar arkanızdayız, 'Bu bayrak inmez bu ezanlar dinmez, bu alçaklara hak ettikleri cezayı vereceğiz.' O gece genci yaşlısı kadını erkeği herkes meydanlardaydı. Cumhurbaşkanı'na kulak verdiniz, indiniz meydanlara alçaklara dersini verdiniz. O gün başlayan bu yolculuk halem devam ediyor."



Yenikapı ruhu ve Anayasa değişikliğine değinen Yıldırım, "Anayasa değişikliği ile 94 yıllık sürekli vesayet, sürekli darbe ve müdahale üreten sistemi değiştirdik ve başkanlık sisitemine geçtik. Bu da Cumhur ittifanın bir başarısıdır. 16 Nisan'da siz, 'evet' dediniz ve sistem değişikliği oldu. Daha sonra 24 Haziran'da da başkanlık sisiteminin ilk Cumhurbaşkanı'nı seçtik. Cumhurbaşkanı olaral lider Recep Tayyip Erdoğan'ı iş başına getirdik. Bu arada Başbakanlığı da götürdük o da ayrı mesele. Ama makam mevki önemli değil, en büyük makam gönüllerdeki makamdır." diye konuştu.



Sarıyer'in tapu sorunlarına dikkati çeken Binali Yıldırım, Sarıyer'le ilgili Saryer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar'ın konuşmasından bahsetti. Yıldırım, şunları kaydetti:



"Niye üzülüyorsunuz Salih kardeşim, belli ki, tapular posta da takılmış. Şimdi 1 Nisan'dan itibaren o arızayı da gidereceksin, Sarıyer'in tapularını dağıtacaksın. Bu kadar basit. Önemli olan Türkiye'nin tapusudur. Türkiye'nin tapusu bayrağımız, toprağımız, devletimiz ve milletimizdir. Şimdi İstanbul'a Sarıyer'e ne yapılacak? Bunları konuşmayı gereksiz buluyorum. Ne yapacağımızı görmek istiyorsanız, 16 yılın birikimine bakın. 16 yıl boyunca yolları böldük, hayatları, gönülleri ve Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz."



Yıldırım, Sarıyer'de yaşayan hemşehrilerine memlekete giderken, önceki sorunların yaşanmadığını ve yolların yapılarak ulaşımın rahatlasığını vurguladı. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"81 vilayetimizde 780 bin kilometrekare vatan toprağını, nasıl mamur hale getirdikse, yüzleri güldürdükse, nasıl havayolunu halkın yolu yaptıysak, İstanbul'u mu yapamayacağız. İstanbul'un trafik bölümünü kim çözer? Binali Yıldırım. Bu işler tecrübe ister, lafla olmaz. O kadar da mütevazi olmaya gerek yok gerçeği konuşuyoruz. Yeditepeli İstanbul'a Cumhurbaşkanımız liderliğinde 7 tane eser kazandırdık. Yüksek hızlı tren, Marmaray, Avrasya tüneli, İstanbul-Bursa otoyolu Osmangazi Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, Yavuzsultan Selim Köprüsü, Kuzey- Marmara Otoyolu. İstanbul'un trafiği alacak çok muazzam bir proje. İlave olarak, dünyanın en uzun köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü. Eğer Anadolu'ya yaptığımız işleri saymaya kalksak, 3 gün buradan ayrılamazsınız."



Sarıyer'e yapılacak hizmetleri anlatan Binali Yıldırım, şu bilgileri verdi:



"Sarıyer'in çok güzel projeleri var. Salih Bayraktar bunu anlatıyor. İstanbul'un trafik sorunu varsa, Sarıyer'in de var. Tüneller geliyor. Sarıyer'den başlanıyor Dolmabahçe'ye kadar tüneller yapılıyor. Bir kısmı yapıldı bir kısmı yapılıyor. Aynı zamanda yeşil vadilerle Sarıyer'i daha da güzelleştiriyoruz. Sarıyer'in, İstanbul'un hatta Türkiye'nin en önemli sorunu mülkiyet ve imar sorunları. İmar barışı ile bu işi de hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti ve hepsini, bütün arsaları ve evleri kayıt altına alındı ve ilk adım tamamlandı. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisan'dan itibaren biz vereceğiz ve biz başaracağız. Şimdi orada, 'bu iş olmayacak, bu iş mümkün değil' diyenler, şimdi de, 'çok fahiş fiyatlarla evinizi alacaksınız.' diyorlar. Koca bir yalan. Binali Yıldırım sözü, siz onlar zaten sizin evinizdir, sizin arsanızdır. 10,20,30 yıldır emek vermişiniz, oranın çamurunu çiğneyip, çilesin, çekmişiniz. Dolayısıyla en makul ücretle alacaksınız. Buradan bunun teminatını veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun