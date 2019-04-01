Son dakika haberi!

''Cumhur İttifakı''nın AK Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI



''İSTANBULLULARA HELALİ HOŞ OLSUN''



Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:



"Bizim anlayışımızda demokrasinin kazanması önemlidir. Kavgasız gürültüsüz bir kampanya ve seçim dönemi yaşandı. Bu tabloyla gurur duyuyorum. Sonuç ne olursa olsun, İstanbullulara helali hoş olsun. Binali Yıldırım olarak kazanmanın gururunu, kaybetmenin de olgunluğunu taşıyabilecek biriyim. Seçilirsem hizmet ederim, seçilemezsem tebrik ederim.



''MAKAMLAR HİZMET ETME ARACIDIR''



Bu vesile ile tüm yol arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra sonuç ne olursa olsun, İstanbul halkının takdiridir. Onların kararı başımın üstündedir. Bizim siyasetten de seçimlerden de anladığımız, hizmette yarışmaktır. O nedenle bizim yarışımız makama ulaşınca bitmez. Biz o makamları millete hizmet etme aracı olarak gördük. Asıl makam insanların gönlünde olandır.



''YSK'YI BEKLEYECEĞİZ''



Kesinleşmemiş ve resmi olmayan sonuçlara göre Sayın İmamoğlu önde görünüyor. Şahsıma 4 milyon 142 bin 670, rakibime ise 4 milyon 168 bin 386 oy verildiği anlaşılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bu rakamların kesinleştirilmesini ve itirazların sonuçlandırılmasını beklemeye devam edeceğiz.



''İPTAL OYLAR FARKIN 10.5 KATI''



Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre iptal olan oy sayısı 319 bin 307. Bu, Millet İttifakı adayı Sayın İmamoğlu ile aramızdaki 25 bin oydan 10.5 kat fazla. Bu çok önemli bir detay.



''SÜRECİ PARTİMİZ TAKİP EDİYOR''



Seçim artık YSK İl ve İlçe Seçim Kurulları'nın uhdesine geçmiştir. Süreci işletecek bu kurullardır. Partimizin yetkili kişi ve kurulları da eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci takip ediyor. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Sürecin devam ettiğini vurgulamakta fayda var.



''SANDIK BAŞINDAN GELEN VERİLERE GÖRE KONUŞTUM''



AK Parti olarak 14 seçim yaptık, bu 15'inci seçimimizdi. Her seçimde partimizin tecrübeli kadroları sandık sonuç tutanaklarını alır ve bu veriler teşkilatımıza gelir, işlenir. Biz YSK'dan önce resmi olmayan sonuçları bu veriler ışığında öğreniriz. Buna göre de açıklama yapılır. Dün 23.25 itibarıyla elimize gelen sonuçlarda böyle bir durum gördük. Seçimin sonucunu da buna göre açıkladım. Bu saatten sonra yaşanan gelişmeler, bizim için de yeni bir durumdur. Bu konunun aydınlığa kavuşmasında yarar görüyorum."

VİDEO: SEÇİMLERE İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?