Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantısında konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"40-50 gündür herkes meydanlarda. Dinliyorsunuz, kararınızı vereceksiniz. Vereceğiniz karar en doğrusu olacaktır. Bundan tereddütüm yok. Siyasetçiler yanlış yapar millet yapmaz.

Gelişmekte olan ülkelerin aleyhine bir durum söz konusu. Gelişmekte olan ülkelerde 4,5 milyar dolar fon var. ABD faiz yükselterek bu parayı ülkelerine çekmeye çalışıyor, aynı durum Avrupa'da da var. Bu durum bizim gibi dış kaynağa ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun için tedbirleri alıyoruz inşallah seçimden sonra da yapısal reformlar başta olmak üzere bir takım düzenlemeler yapıyoruz.

Teşviklerde çok ciddi adımlar attık. Proje bazlı teşviklere geçtik. 10 yılda 19 milyar dolar ithalatımızda azalma olacak. Yani cari açığımıza katkı sağlayacak. Benzer şekilde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da cazibe merkezleri projemize başladık. Bölgede terör bitme noktasına geldi. Yatırımların bölgeye kazandırılması lazım. Bu yatırımları çekmek için bölgedeki bütün illere 6. bölge teşviği veriyoruz.

Taksicilerle ilgili güzel düzenlemeler yaptık, birçok düzenlemeler sessiz sedasız yapılıyor. Belki de bunların tanıtımını tam olarak yapamıyoruz.