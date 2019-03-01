AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’daki tasarım zirvesinde konuştu.

“Ne yalan söyleyeyim, arkeoglara kızıyordum başlangıçta ama sonradan çok güzel bir iş olduğunu gördüm. Hak verdik onlara"diyen ve salonda gülüşmelere neden olan Yıldırım, videodaki sözleriyle de gülüşmelerin devam etmesini sağladı.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan diğer noktalar şöyle:

- 35 bin civarında obje Yedenikapı’da kurulacak güzel bir müzede sergilenecek. Dünyanın ve İstanbulluların beğenisine sunacağız. Böylece İstanbul’un hem geçmişni hem de gelecek fırsatlarını tanıtma imkanımız olacak.

- Napolyon, 'Dünya eğer tek bir ülke olsaydı başşehri İstanbul olurdu' demiş. İstanbul dünyada marka şehir olmak zorunda.

- İstanbul Tasarım Merkez yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Genç kardeşlerimize, atölyelerde, ustaların tecrübelerinden yararlanma fırsatı sunacağız.

- İsatnbul 4.0 deyince aklınıza tasarım gelsin, akıl teri gelsin.

- Türkiye’de alt yapı büyük oranda halloldu. Şimdi zaman üst yapıya yatırım yani insana yatırım zamanıdır. Bu altyapı olmasaydı bunu yapamazdık. Yol, havalimanı olmazsa istediğinzi kadar güzel araçlarınız olsun bir şey yapamazsınız. Şimdi üst yapı inşa edeceğiz, üreteceğiz. Alın terini akıl teri ile birleştireceğiz...