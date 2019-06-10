Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tüm kanallara açık ortak yayını 16 Haziran'da gerçekleşecek.



Yıldırım ve İmamoğlu'nun katılacağı programın tarihi, yeri ve moderatörünün belirlenmesinden sonra iki aday da değerlendirmede bulundu.



YILDIRIM: İSTANBUL'U, GELECEĞİNİ VE PROJELERİNİ KONUŞACAĞIZ



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Çatalca'da esnaf ziyareti ve halkı selamlayarak sürdürdü.



Çatalca'nın Kestanecik Mahallesi'nde gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, rakibi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapacağı canlı yayın için hayırlı olsun dileğinde bulundu.



Yıldırım, "Bir televizyon programında beraber olacağız. İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum." diye konuştu.



İMAMOĞLU: İSTANBUL VE SEÇİMLE İLGİLİ YAŞANAN SÜRECİ KONUŞACAĞIMIZ BİR SOHBET OLUR



İmamoğlu, Binali Yıldırım ile 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılması planlanan ortak yayını değerlendirdi.



Yola çıkarken, her konuda çözüm olacaklarını dile getirdiklerini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:



"Bugün bu noktaya gelmiş olmak, çok değerli benim için. 31 Mart öncesi ısrarla 'Bu yayını yapalım' demiştim. Rakibimiz ısrarla buna olumlu bakmamıştı. Kimisi, 'Ne gerek var?' demişti, kimisi, 'Zaten meydanlarda konuşuyoruz' demişti. Bazıları hatta, 'Prim mi yaptıracağız?' demişti. Bu, katılan kişiyle ilgili bir konu değildi. Demokrasi sürecine katkı sunacağını düşündüğümüz için yaptığım bir çağrıydı. Bugün karşılık buldu. Çok mutluyum. Güzel bir sohbet olur inşallah. İstanbul'u ve seçimle ilgili yaşanan süreci konuşacağımız güzel bir sohbet olur. Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur." dedi.



YAYIN PAZAR AKŞAMI



-Tarih: 16 Haziran 2019 (Pazar)

-Saat: 21.00

-Moderatör: İsmail Küçükkaya

-Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

-Kanal: Bütün kanallar yayınlayabilecek