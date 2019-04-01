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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

İŞTE SEÇİM SONUÇLARI



Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Seçimleri yaptık ülkemize ve İstanbulumuza hayırlı olsun. İstanbul için henüz sayım devam ediyor. Şu an itibariyle 14 sandık daha sayılacak. Yaklaşık olarak 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor. 319 bin 500 iptal oy var aradaki fark 25 bin. 10 katından fazla iptal oylar aradaki farkın 10 katından fazla gözüküyor.

Yapılan bazı usulsüzlükler hatalı girişler var. YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var. İmamoğlu 2014'ü örnek veriyor ama bir şeyi eksik bırakıyor 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin aradaki fark 660 bindi. Burada iptal oylar aradaki farkın 10,5 katı. Bu sonucu çok değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var her sandıkta 1 tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla.



''İSTANBUL HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM''

İstanbul halkına teşekkür ediyorum. Kazanan kim olursa olsun çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik. İstanbullular bizi can kulağıyla dinlediler bize güvendiler. Teşkilatımız Cumhur İttifakı olarak AK Parti MHP il başkanlarımız kadın kollarımız gençlik kollarımız yine MHP'nin il teşkilatı ülkü ocakları canla başla çalıştık bu süreci tamamladık. İstanbul halkının takdiridir.

''BENİM İÇİN MAKAMLAR İNSANLARIN GÖNLÜNDEKİ MAKAMLARDIR''

İki adayın aldığı oyun birbirine bu kadar yakın olamsı çok beklenen bir şey değildi. Ancak bu süreçte partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettireceğiz. YSK mazbatayı kime verirse başkan odur. Şu anda seçim YSK'nın veya il ilçe seçim kurularının uhdesine geçmiştir bundan sonraki süreci yönetecek olan bu kurumlardır. Benim içim makamlar insanların gönlündeki makamlardır.''