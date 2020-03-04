Binali Yıldırım'dan CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Özkoç'un bu sözlerinin bedelini hukuk önünde vereceğini söyleyen Yıldırım, "Kahraman Mehmetlerimizin sahada amansızca mücadele verdiği böyle bir dönemde CHP Grup Başkanvekili'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak bu hakaretleri şiddetle kınıyor. Ve reddediyoruz" dedi.



Yıldırım "Başkanlığını da yaptığım 'Gazi Meclis'in çatısı altında malesef milletimizin gözü önünde hiç de arzu etmediğmiz büyük kepazelik yaşandı. Şüphesiz bu şahıs yaptıklarının karşılığını adalet önünde görecektir. Ama asıl olan hukuken beklediği karşılık değil millettin vicdanında bu şahsın nasıl vekillik yaptığını sorgulanması olacaktır." sözleriyle CHP'li Özkoç'a tepki gösterdi.



"İDLİB'DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLER NE TÜRKİYE'Yİ TANIYOR, NE TÜRK TARİHİNİ BİLİYOR"



Binali Yıldırım'ın gündeminde İdlib'de son durum ve başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı da vardı. Yıldırım neden İdlib'deyiz diye soranlara tepki gösterdi.



Yıldırım, "İdlib'de ne işimiz var diyenler ne Türkiye'yi tanıyor, ne Türk tarihini biliyor. Eğer Çanakkale'ye Şehitler Tepesi'ne giderseniz orada yüzlerce şehitlerin adlarına baktığınızda İdlib'den geldiklerini göreceksin. İdlib hemen Hatay'ın güneyinde. 4 milyon insan yaşıyor. biz 4 milyona yakın göçmeni zaten misafir ediyoruz. Bir dört milyonu daha kaldıramayız." dedi.

