AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Hacı Bekir Yıldırım Camisi'nde kıldı. Yıldırım, burada kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Bugün ilk ve orta öğretim öğrencilerinin karne aldığını hatırlatan Yıldırım, "Öğrencilerimiz karnelerini alıyorlar. Bir yılın emeği, çalışmasının ürününü bugün görecekler. Öğrencilerimize, yavrularımıza daha iyi, daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Türkiye hazırlamak için biz de yola çıktık. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.



Binali Yıldırım, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yarın ve pazar günü gerçekleştirileceğini belirterek, "Milyonlarca kardeşimiz ter dökecek. Geleceğe nasıl bir yön verecek, hangi üniversiteyi okuyacak, hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürecek bunun için sınava girecekler. Üniversite sınavına giren tüm gençlere başarılar diliyorum. Rabb'im zihinlerini açık etsin. Emellerini, hayallerini gerçek etsin" ifadelerini kullandı.



"GENÇLERLE İSTANBUL'U GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"



Gençler için vaatlerini de hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tabii ki İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında, geleceği emanet edeceğimiz gençlere daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir İstanbul bırakmak için 16 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptıklarımıza yenilerini eklemek gayretinde olacağız. Özellikle gençlere yönelik çok güzel müjdelerimiz oldu. Aylık 10 GB internet, bütün üniversite gençliğine burs, üniversite gençliğine staj ve gençlere kısmi zamanlı çalışma fırsatı, ayrıca girişimci gençlere sermaye desteği gibi birçok şeyimiz var. Gençler toplu ulaşımdan daha ucuz bir şekilde yararlanıyorlar. Biz buna liseyi bitirip de üniversiteye girememiş, hazırlık yapan gençleri de dahil ettik. Onlar da indirimli ulaşımdan yararlanacak. Ayrıca gençler tiyatrolar, sinemalar ve belediyeye ait spor salonlarından ücretsiz yararlanacak. Gençlerle İstanbul'u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. İnşallah 23 Haziran'dan sonra kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u 1 numara yapacağız."



"ZAYIF OLMAYAN KARNE TUZSUZ AŞA BENZER"



Bir gazetecinin "Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi? Kırık karneler oldu mu? Eve giderken 'Anne, baba ne diyecek?' gibi heyecanlı günler oldu mu?" şeklindeki sorusuna Yıldırım, gülerek, şu yanıtı verdi:



"Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, taşsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu. Benim ilk okuldayken karnemi götürdüm, onun iki tarafı vardı, bir tarafta dersler, bir tarafta hal ve gidiş, bir sürü şeyler var. Bunların hepsi pekiyi, bunlar da orta, zayıf, iyi... Oğlum derdi dedem, 'Hal ve iyi işin çok iyi de, diğerleri çok da iyi değil.' Öğrenciliğin güzel tarafı, başarı da var, başarısızlık da var ama öğrenciliğe heyecan veren, öğrencinin geleceğe yönelik azmini, hedefini güçlendiren başarısızlıklarını ön plana çıkarmak değil, 'Daha fazlasını yapabilirsin.' demekten geçiyor. Onun için anne babalar, lütfen karneler istediğiniz gibi değilse evlatlarınızın moralini bozmayın, onları teşvik edin. 'Bir daha ki sefere düzeltirsin evladım, şimdi artık tatildeyiz, bütün bunları unut, kendini gelecek yıla hazırla.' demek en güzelidir. Bütün gençlerimize, yavrularımıza iyi bir yaz tatili diliyorum ama anne babalara diyorum tatile de erken gitmeyin, 23 Haziran'dan sonra tatil başlıyor. Sizi 23 Haziran'da İstanbul bayramına bekliyoruz."



Spor kıyafeti tercih etmesi konusunda sorulan soruyu ise Yıldırım, "Hava şartlarını görüyorsunuz. Güneş tepemizde. Kravatlı elbiseyle beklemiyordun herhalde değil mi?" diyerek yanıtladı.