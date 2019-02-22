AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, tartışmalara neden olan iki konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'de içki içip yemek yiyenlere "Afiyet olsun" sözü ve Eyüp Sultan'da imamın "Binali Bey'in başarılı olması için el Fatiha" duası nedeniyle çıkan tartışmaları Binali Yıldırım'a soran Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Yıldırım'ın değerlendirmelerini şöyle aktardı:

("Afiyet olsun" sözü) "Niye konuşuyorlar böyle bir şey anlamış değilim. Aklımdan hiçbir şey geçmeden, büyük bir doğallıkla yemek yiyen insanlara 'Afiyet olsun' dedim. Bunda yadırganacak ne var? 'Niye yemek yiyorsunuz' mu diyecektim? İçki içiyorlarmış... Herkes yaptığı işten mesuldür. Biz yargılayamayız, sorgulayamayız. Herkesi zorla kendine benzetmeye çalışırsan huzursuzluk olur. Etkileşim tabi ki olur ama etkileşimin de doğal olması lazım"



(İmamın duası) "Duada benim adımın söylendiğini o anda fark etmiş değilim. Gazetelerde yazınca öğrendim. Benim böyle bir talebim olmadı. Dediğim gibi bilgim de yoktu. Tembih falan da yok. Diğer adaylar da gitsinler Eyüp Sultan'a... Onlar için de dua edilsin... Dua hepimize lazım."