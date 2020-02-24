Binali Yıldırım'dan 'darbe' açıklaması

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Antalya'da partisinin Korkuteli İlçe Başkanlığı Kongresi'nde ve Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından, 'darbe' iddialarıyla ilgili değerlendirme ve AK Parti'den ayrılanlarla ilgili sözleri dikkat çekti.

Son günlerde bazı kesimlerin darbe iddialarını ortaya attığını ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

"Bugünlerde yine darbe muhabbeti oluyor, aklından geçiren varsa 15 Temmuz'u hatırlasın, ayağını denk alsın. Avukatlar var aramızda, çılgınlığın mevzuatı yok, çılgınlık yapmak isteyen olursa bedelini de öder. Bu kadar basit. Bu millet artık istiklaline kastedenlere gereken dersi verir. Bayrağına göz dikenlere gözünü karartır ve gereğini yapar. Onun için kimse milleti korkuya sevk edecek sorumsuz davranışlar içerisinde olmasın."

"AYRILANLARA VATANDAŞ FATURAYI KESER"

Kendisinin Erzincan'ın bir köyünden çıkıp, başbakanlık yaptığını dile getiren Yıldırım, herkesin aynı fırsatlara sahip olduğunu belirtti.

Binali Yıldırım, hedeflerine ulaşmak isteyenlerin gayret etmesi, Allah'ın da nasip etmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset böyle 4x4 bayrak yarışı değil, maraton. 'Beklediğim iş olmadı, küseyim, bir kenara çekileyim, başka bir tekneye atlayayım, başkalarının kayığına bineyim' bu da olmaz. Emzik ağzımızdayken iyiyken, emzik düştü mü iyi değil? Bu da olmaz, AK Parti siyasetinde bu da yok. Hele hele AK Parti ile yol yürüyüp, sonra ayrılanlar, 'İşte ben şöyle demiştim, böyle demiştim.' Olmaz kardeşim, ne diyeceksen orada diyeceksin, orada demeye de devam edeceksin. Bir yol arkadaşı varsa, onlarla yol yürümüşsen, onların başarıları içinde yer almışsan ee... Sonra kenara çekilip, onları beğenmemezlik edersen vatandaş da 'Yahu niye böyle yapıyorsun, orada beklediğini bulamadın mı? Sürekli taş üstünde taş kırmak mı istiyorsun? Onun için mi ayrıldın' der, faturayı keser. Geçmiş örnekleri çok bunun."

"SİYASETTE DÜŞMEDEN KALKMAK YOK"

Korkuteli İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e atıfta bulunan Yıldırım, AK Parti döneminde Antalya'ya çok güzel ve çok önemli hizmetler yapıldığını söyledi.

Bu hizmetlere kendisinin şahit olduğunu ifade eden Yıldırım, "Menderes Türel'e yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Hiçbir hizmet cezasız kalmıyor. Siyasette düşmeden kalkmak yok. Kalktın mı cesur bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben de belediye başkan adayı oldum, ben de kaybettim." diye konuştu.