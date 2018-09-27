Binali Yıldırım, 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak 27. Dönem 2. Yasama Yılı öncesinde Başkanlık Divanı üyeleri ve siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle iki ayrı toplantıda bir araya geldi.



Görüşmelerde, Meclisteki oturma düzenine ilişkin konu da gündeme geldi. Siyasi parti grupları, TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki oturma düzeni konusunda görüş birliğine vardı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle TBMM İç Tüzüğü'nde ilk olarak hukuken değiştirilmesi gereken teknik ifadelerin ele alınması konusunda da mutabık kalındı.



İç tüzük ile ilgili yeni yasama yılının ilk haftasında, çalışmalarda herhangi bir uyumsuzluğa veya karmaşaya yer vermemek için yeni sistemle uyum sağlayacak nitelikte karar alınması konusunda da görüş birliğine varıldı.



MECLİS'TEKİ YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Meclis Başkanı Yıldırım, toplantılarda, siyasi parti temsilcilerine TBMM'de alınan yeni güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verdi. Meclise ziyaretçi kartı olmadan hiç kimsenin giriş yapmaması gibi bazı ek güvenlik önlemleri alınması da kararlaştırıldı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında milletvekili sayısının 600'e çıkmasına nedeniyle Mecliste yapılan çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi veren Yıldırım, hem Genel Kuruldaki sandalye sayısının hem de milletvekili oda sayısının artırıldığını belirtti.



Meclis Başkanı Yıldırım, fiziksel düzenlemelerin yanı sıra TBMM'nin yeni sistemde artan yasama kabiliyeti ve kapasitesine uyumlu şekilde yasama uzmanı sayısı ve komisyonlardaki personel sayısının artırıldığını bildirdi.



KANUN TEKLİFLERİ İÇİN YENİ MEKANİZMA



Yıldırım, yeni yasama döneminde verilen kanun tekliflerinin yasalaşana kadar teklifi sunan milletvekili tarafından adım adım izlenmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulacağı bilgisini de iletti.



Binali Yıldırım ayrıca kanun tekliflerinin hazırlanması sürecinde milletvekillerine destek verecek yapının kurulması fikrini siyasi parti temsilcileriyle paylaştı. Söz konusu yapının kurulması düşüncesi, parti temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.



Pazartesi günkü Yasama Yılı Açılış Töreni'ne ilişkin de katılımcılara bilgi veren Yıldırım, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda yapılacak törenin ardından saat 14.00'te 27. Dönem İkinci Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini bildirdi.



Başkanlık Divanı toplantısında, yeni yasama yılı öncesi öncelikli görüşülmesi gereken konular da karara bağlandı.