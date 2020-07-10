Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren adliyeye sevk edildi

Bursa'da, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi.

ntv.com.tr 10.07.2020 - 19:16

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren adliyeye sevk edildi

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Semiha Yıldırım'a hakaret paylaşımı (Siyasilerden sert tepki)

Semiha Yıldırım'a hakaret paylaşımı (Siyasilerden sert tepki)

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili Twitter hesabından hakaret içeren sözler paylaşan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Levent Özveren, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

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