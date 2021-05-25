Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker için suç duyurusunda bulundu. Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu hakkında uyuşturucu kaçakçılığı iddiasında bulunmuştu.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.05.2021 - 16:15

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu
Sedat Peker

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan suç örgutü lideri Sedat Peker açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sedat Peker, Erkam Yıldırım'ın uyuşturucu rotası oluşturmak için Venezuela'ya gittiğini öne sürmüştü.

Binali Yıldırım da yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, oğlunun yardım faaliyetleri için Venezuela'yı ziyaret ettiğini söylemişti.

Erkam Yıldırım, iddialar üzerine Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

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