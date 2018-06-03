AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kuzeykent Meydanı'nda düzenlenecek Kastamonu mitinginde halka hitap etti.



Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı, milletin huzuru, devletin refahı, güvenliği için yola çıkmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Yenikapı ruhunun devamıdır, 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, ay-yıldızlı bayrakarı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır. Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları henüz bitmedi. Darbeyi bastırdık ekonomik kriz üreterek, finansal kumpaslar kurarak üzerimize gelmeye devam ediyorlar" dedi.



Meral Akşener'in TİKA'ya yönelik sözlerine değinen Yıldırım, "Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ öyle istiyor. FETÖ'nün dışarıdaki sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar" ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmuyor, cesaret edemiyor. Parti kongresinde kendisinin rakibini sahaya sürüyor. Seçin beyannamesini Kılıçdaroğlu okuyor vaadleri Muharrem İnce veriyor. Hanginiz cumhurbaşkanı adayısınız karar verin. Velasıl bunların kafaları karışık. bırakalım kendi hallerine biz işimize bakalım. Kendi partisinin başıa seçmedikleri adayı Türkiye'nin başına seçtirmeye çalışıyorlar. O kadar değerliyse siz seçseydiniz."

"Ben sizin hısmınızım, dünürünüzüm" diyen Yıldırım, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen, yeşil ve güzel Kastamonu'yu yürekten selamladığını söyledi.



Vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları üzerine Yıldırım, "Şüpheniz var mı? Biz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz." ifadesini kullandı.



Kastamonu'nun şehitleri diyarı, Çanakkale'de destan yazan yiğitlerin şehri olduğunu anlatan Yıldırım, "İstiklal destanının kahramanı şehit Şerife Bacılara selam olsun. Bu topraklarda şüheda bereketi var şüheda. Şehitlerimizin mis kokusu, cennet kokusu var. Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin, mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize güzel ömürler eylesin. Onların vatan aşkı bizim ilham kaynağımız. Bu ülkenin insanları Anadolu topraklarına sevdayla bağlıdır." diye konuştu.



AK Parti'nin 16 yıldır aynı aşkla, aynı şevkle Türkiye için, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve başkanlığında hizmet ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bizim siyasetimizde hizmet var, bizim siyasetimizde eser var, emek var, değer var. Milletle kurduğumuz bağların temeli sağlamdır. Millet güçlü olursa biz güçlü oluruz. Milletin itibarı yükseldikçe biz görev yapmış oluruz. Hamdolsun, güçlüyüz, çünkü yürüdüğümüz yolda millet bizimle beraber, Kastamonu bizimle beraber, AK kadınlar bizimle beraber, AK gençler bizimle beraber. Kastamonu ilk günden beri bu yolda bizimle yürüyor. Kastamonu AK Parti'ye hizmet eden Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor. İstiklal mücadelesinde Mehmet Akif'e ev sahipliği yapan Kastamonu bugün de istikbal mücadelemizi veren Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor mu? Kastamonu insanı o gün olduğu gibi bugün de ülkesine sahip çıkıyor."



Başbakan Yıldırım, "Kastamonu hep beraber yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Türkiye düşmanlarına, teröre, FETÖ'ye hak ettiği dersi verecek miyiz? Şu, 'Tayyip Erdoğan gitse de Türkiye'de istediğimiz gibi at oynatalım' diyen emperyalistlere, onların iş birlikçilerine Osmanlı tokadını vuracak mıyız?" sözlerinin ardından vatandaşların "evet" demesi üzerine, "Maşallah. Kastamonu 'hazırım' diyor, hazırım. 24 Haziran'ı iple çekiyor. Allah bu millete zeval vermesin. Allah Kastamonumuza kara gün göstermesin." diye konuştu.



Seçimlere az bir süre kaldığına işaret eden Yıldırım, "Tarihi bir dönemece geldik. Geleceğimiz için önemli bir karar vereceğiz inşallah. 16 yıldır yazdığımız destana yeni bir destan ilave edeceğiz." dedi.



Yıldırım, "Kastamonu tarih yazmayı bilir. Kastamonu, AK kadınlar, bu sefer çıtayı daha yükseğe koyuyoruz, tamam mı? Vakit 'Türkiye vakti' diyor muyuz? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyor muyuz? Milletin partisi AK Parti'yi en güçlü şekilde Meclise gönderiyor muyuz? Kastamonu da 3'te 3 yapıyor muyuz." sözlerine vatandaşların "evet" yanıtı vermesinin ardından, "Maşallah bitmiş bu iş. Biz boşuna nefes tüketiyoruz. Kastamonu kararını vermiş. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefimiz. Durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)