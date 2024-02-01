Binadan düşen kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının 8. kattaki daireden dün gece saatlerinde düştüğü ve cansız bedeninin sabah fark edildiği tahmin ediliyor.

Binadan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay sabah saatlerinde, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Bir kadının yerde kanlar için hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, yaşamını yitiren kadının 35 yaşındaki Şerife İşibil olduğu belirlendi.

Şerife İşibil'in oğlu acı haberi alarak olay yerine geldi.

Öte yandan, İşibil'in 8. kattaki daireden dün gece saatlerinde düştüğü ve cansız bedeninin sabah görüldüğü tahmin ediliyor.

Şerife İşibil'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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